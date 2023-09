Até quando? Flamengo acorda da ressaca e pensa na sucessão de Sampaoli

A percepção, até mesmo reconhecida por Sampaoli, é a de que o time não absorveu o mundo ideal pregado pelo treinador -- embora a segunda partida da final da Copa do Brasil não tenha sido a pior das apresentações nos cinco meses de trabalho.

Nos bastidores, a discussão passa a ser não "se", mas "quando" Sampaoli deixará o comando. O timing para isso envolve o planejamento para as rodadas restantes do Brasileirão.

Tirar Sampaoli para simplesmente jogar o problema de forma interina no colo de Mário Jorge, técnico da sub-20, não é a preferência da cúpula do Flamengo. Neste ano, houve um período de transição com ele no qual o time perdeu por 2 a 0 para o Maringá, na Copa do Brasil, por exemplo.

Diferentemente de ocasiões anteriores, a diretoria ainda não se manifestou publicamente depois do jogo contra o São Paulo para bancar a permanência de Sampaoli a longo prazo. O técnico reforçou na coletiva que essa definição é prerrogativa do presidente Rodolfo Landim.

Os jogadores que falaram após a partida, como Gabigol e Everton Ribeiro, evitaram responsabilizar só o técnico pelo fracasso. Mas o camisa 10, especialmente, apontou deficiências coletivas no time.

Foco no que resta

O Flamengo volta a campo no sábado, para enfrentar o Bahia, no Maracanã, pelo Brasileirão.