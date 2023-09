Sampaoli diz que Flamengo perdeu Copa do Brasil injustamente

O técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, disse que o time perdeu a Copa do Brasil "injustamente". O rubro-negro caiu diante do São Paulo, após perder o jogo de ida por 1 a 0 e empatar na volta, no Morumbi, por 1 a 1.

"Sei que cheguei em um clube em crise, que perdeu quatro finais. Já tinha perdido também para o Aucas na Libertadores. Tentamos em cinco meses tentar trocar essa realidade. Não aconteceu o que eu queria. São cinco meses em que me dediquei 24h por dia para mudar essa realidade. Para mim, o Flamengo perdeu a Copa do Brasil injustamente", disse Sampaoli.

Tem futuro no clube? "Acho que essa Copa me deu muita esperança, porque, para mim, o time foi o melhor dessa Copa. Mas no Brasileiro e na Libertadores não teve o mesmo rendimento. Agora terá que lutar por uma vaga na Libertadores. Está para chegar mais acima no Brasileirão, é o torneio que resta. O time tem que ter muita regularidade para conseguir isso".