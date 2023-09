Flamengo vê tsunami após novo fiasco e crise varre do campo à diretoria

O primeiro episódio marcante foi uma acalorada discussão entre Gabigol e Marcos Braz no vestiário do Maracanã, no intervalo do jogo com o Fortaleza. O atacante criticou o gramado após se machucar e reclamou de ficar esperando o doping. O dirigente subiu o tom e o atacante acabou punido.

Dias depois, em 29 de julho, o preparador físico de Sampaoli, Pablo Fernández, deu um soco em Pedro. Ele questionou o atacante por ter sentado no banco após as entradas de Luiz Araújo e Everton Cebolinha, não gostou de ser retrucado e agrediu o camisa 9.

No treino do dia 15 de agosto foi a vez de Gerson e Varela trocarem agressões. O uruguaio levou a pior e teve uma fratura no nariz. O último capítulo teve Marcos Braz agredindo um torcedor em um shopping no Rio de Janeiro. Ele alega ter sido ameaçado. A cena chocou a delegação, que estava em viagem na hora.

Dentro do campo, Sampaoli teve um início empolgante, mas logo construiu uma relação distante com os jogadores. Isolado no dia a dia do Ninho do Urubu, o argentino tem a saída vista como questão de tempo no Flamengo.

São coisas que vão incomodando o trabalho do time no campo. Há um grau alto de agressividade, contaminação, exigência. O time tem que jogar pensando no futebol, sem apuros, sem nervosismos. Se não, não aparece a criatividade, mas sim os problemas. Nesse caminho temos que tentar trocar para chegar a um bom fim

Sampaoli