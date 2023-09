Fla: Sampaoli vive nova frustração e segue sem títulos nacionais no Brasil

No Peixe, Sampaoli durou 63 jogos. Foram 35 vitórias, 13 empates e 15 derrotas. Na época, o próprio treinador pediu demissão e entregou o caso aos departamentos jurídico e de RH. A saída naquele momento era considerada iminente.

A relação desgastada com o presidente José Carlos Peres e os problemas com a montagem do elenco para a temporada seguinte pesaram. O Santos não poderia fazer grandes investimentos.

No Atlético-MG, Sampaoli ficou por 39 jogos. Foram 22 vitórias, oito empates e nove derrotas. Lá, venceu o Campeonato Mineiro 2020, ao derrotar a equipe do Tombense na decisão.

Ele chegou a brigar pela liderança do Brasileirão, mas teve muitos tropeços na reta final, saindo apenas com a vaga na Libertadores de 2021. Depois, recebeu convite para trabalhar na França, dirigindo o Olympique. Com desgaste interno, decidiu sair.

Canal do Flamengo

Quer saber tudo o que rola com o Flamengo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.