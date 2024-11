Bap se saiu melhor em debate horroroso para presidência do Flamengo

Foi desanimador o debate dos candidatos à presidência do Flamengo, promovido pela ESPN. Acusações de parte a parte, poucas propostas e nada de informações relevantes para o torcedor rubro-negro. Filipe Luís fica? Alguém pensa em Jorge Jesus? E Gabriel? Já estudam seu substituto para o Mundial? Quais os planos reais para a construção do estádio?

Evasivas, apenas evasivas, convites a visitar os sites das campanhas, onde estão os teóricos planos de governo, e por aí vai. Deu sono. E, para os rubro-negros, preocupação. Um deles será o próximo presidente do clube nos próximos três anos. Na verdade, se Rodrigo Dunshee for eleito, nada muda, pois, na prática Rodolfo Landim, como CEO, continuará a dar as cartas. Isso é bom?

Nas duas horas em que os três presidenciáveis se digladiaram, quem se saiu melhor diante das câmeras foi Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Com mais desenvoltura, firmeza no que falava (até mesmo quando era evidentemente demagógico, contrariando muito do que já disse, em relação aos sócios off Rio e os preços absurdos das camisas e dos ingressos) foi o vencedor do triste debate.