Zebra espanhola é o maior 'garçom' da temporada; Brasil fica fora do top 10

Um meio-campista espanhol, que nasceu na Suíça e jamais foi convocado para uma seleção principal, desbancou nomes como Kevin de Bruyne, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham para ser o maior "garçom" do futebol europeu nesta temporada.

Em 2023/24, Cameron Puertas distribuiu 23 assistências pelo Union Saint-Gilloise, vice-campeão belga. A marca é a maior em toda a carreira do jogador de 25 anos.

No primeiro escalão do Velho Continente, nenhum outro jogador deu tantos passes para seus companheiros marcarem quanto ele. Quem mais se aproximou da marca foi o russo Maksim Glushenkov, do Lokomotiv Moscou, com 21 presentes certeiros.