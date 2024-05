Taison destrona Vini Jr. e é o 'garçom' brasileiro na Europa; veja top 10

Após um decepcionante retorno ao Internacional, Taison conseguiu dar a volta por cima na Grécia e desbancou Vinícius Júnior do posto de maior "garçom" brasileiro no futebol europeu nesta temporada.

O veterano de 36 anos acabou com a hegemonia de dois anos do astro do Real Madrid e virou o jogador do país pentacampeão mundial com mais passes para gol no Velho Continente em 2023/24.

O ex-seleção distribuiu 13 assistências pelo PAOK, dez na vitoriosa campanha do clube no Campeonato Grego e mais três na Conference League, competição que funciona como uma espécie de terceira divisão da Liga dos Campeões.