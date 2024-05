Brasil emplaca 62 campeões nacionais na Europa; cinco vão à Copa América

Todos os nove campeonatos nacionais mais bem ranqueados na classificação da Uefa (Inglês, Italiano, Espanhol, Alemão, Francês, Holandês, Português, Belga e Turco) tiveram jogadores do "país do futebol" comemorando o título.

O campeão nacional com maior número de brasileiros nesta temporada foi o Zenit São Petersburgo, que terminou a campanha do seu sexto título russo consecutivo com nada menos que oito compatriotas de Neymar no elenco.

Campeões na seleção

Cinco dos 26 convocados por Dorival Júnior para a Copa América desembarcarão na seleção credenciados por campanhas vitoriosas nas ligas nacionais que disputam.

O zagueiro Éder Militão e os atacantes Vinícius Júnior e Rodrygo foram campeões espanhóis com o Real Madrid (e ainda disputam neste sábado a final da Champions contra o Borussia Dortmund), enquanto os defensores Marquinhos e Beraldo ajudaram o Paris Saint-Germain a manter a hegemonia na França.

A lista original de Dorival ainda contava com um sexto campeão: o goleiro Ederson, do Manchester City, agora tetracampeão da Premier League. No entanto, o arqueiro precisou ser cortado devido a uma fratura na órbita ocular.