Final da Champions virou 'tudo ou nada' para Vini ser melhor do mundo

A partida contra o Borussia Dortmund, sábado, não vale "apenas" o título da Liga dos Campeões da Europa para Vinícius Júnior.

A partida que define o grande time do futebol mundial na temporada 2023/24 também é essencial para as aspirações do atacante brasileiro de ser eleito pela primeira vez o melhor jogador do mundo.

Caso o Real Madrid conquiste a Champions (especialmente com Vini desempenhando papel de protagonista na decisão), o ex-Flamengo virá aumentar consideravelmente o seu favoritismo (já detectado nas casas de apostas) para vencer a Bola de Ouro e o The Best neste ano.