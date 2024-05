Mbappé e Harry Kane dividem artilharia da temporada; confira o top 10

Ao contrário do que aconteceu no ano passado, o artilheiro da temporada 2023/24 no futebol europeu não irá a campo na decisão da Liga dos Campeões.

Afinal, tanto o inglês Harry Kane (Bayern de Munique) quanto o francês Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) foram eliminados junto com seus times nas semifinais daquele que é o torneio mais importante do calendário das maiores potências do Velho Continente.

Mas, apesar de terem ficado pelo caminho na corrida pela Champions, a dupla tem um bom motivo para comemorar: eles dividiram o posto de goleador máximo da Europa nesta temporada. Cada um deles anotou 44 gols pelo seu clube desde agosto.