Caso na 5ª divisão indica que Paquetá pode pegar suspensão de até 6 anos

As investigações, que contam com colaboração do jogador, foram transformadas em uma acusação formal (que será julgada por um tribunal ligado à entidade) ontem.

Agora, o meia tem até o dia 3 de junho para apresentar uma defesa por escrito à FA e tentar evitar a sanção. O jogador nega as acusações e já fez uma postagem em suas redes sociais falando que lutará com "todas as forças para limpar" seu nome.

Como acusação impacta futuro de Paquetá

Até que a FA divulgue uma decisão final sobre o caso, Paquetá poderá continuar atuando normalmente. Ou seja, pelo menos a princípio, ele não será desfalque para a seleção brasileira na disputa da Copa América, que será disputada entre os dias 20 de junho e 14 de julho, nos EUA.

Em um primeiro momento, o maior impacto da acusação deve se dar no Mercado da Bola.

Destaque do West Ham na última Premier League, com quatro gols e seis assistências, o meia era um dos principais desejos do técnico Pep Guardiola para reforçar o tetracampeão Manchester City na próxima temporada.