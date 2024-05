Jardine brilha no 'Flamengo do México' e pode quebrar tabu dos anos 1980

O time de Jardine é dono de uma das maiores torcidas do mundo. De acordo com as pesquisas mais recentes, há cerca de 28 milhões de mexicanos que se identificam com os "Águilas" -somente Fla e Corinthians têm mais torcedores dentro do seu próprio país.

Novo salto

Como acontece aqui no Brasil, fazer sucesso no clube mais popular do país também escancara portas no México.

A possibilidade de ser bicampeão nacional com o América transformou Jardine em um candidato natural para assumir o comando da seleção local.

O atual treinador do México, Jaime Lozano, está a menos de um ano no cargo, mas já balança devido a resultados abaixo do esperado (entre eles, ter virado freguês do arquirrival Estados Unidos).

Se a seleção mandar mal na Copa América, que será disputada entre junho e julho, justamente nos EUA, é pouco provável que a comissão técnica seja mantida para a sequência do ciclo do Mundial-2026. E aí, o lobby da imprensa mexicana por Jardine será enorme.