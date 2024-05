Dupla do Real está no top 10 de brasileiros que mais criaram gols na Europa

Em 2023/24, o camisa 7 do Real criou 34 gols, 23 marcados por ele mesmo e 11 nascidos de passes seus, um a menos que o artilheiro brasileiro no Velho Continente. No entanto, ele ainda tem mais dois jogos e duas oportunidades pela frente para conquistar o tricampeonato: contra o Betis, sábado, pela última rodada do Campeonato Espanhol, e a final da Champions.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Já Rodrygo acumula 26 participações em gols (17 tentos de sua autoria e nove assistências). Além de Igor Thiago e Vini, o centroavante Evanilson e o meia-atacante Galeno, ambos do Porto, também têm números superiores ao dele.

O levantamento leva em consideração os jogadores que atuam na primeira divisão das 19 principais ligas nacionais da Europa, de acordo com os coeficientes da Uefa (Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha, França, Holanda, Portugal, Bélgica, Turquia, República Tcheca, Escócia, Suíça, Áustria, Noruega, Dinamarca, Grécia, Israel, Ucrânia e Sérvia), além da Rússia, que está suspensa da entidade por conta da guerra contra os ucranianos.

Melhores da temporada

O "Blog do Rafael Reis" publica desde terça-feira e até a sexta da próxima semana reportagens, rankings e análises mostrando o que de melhor aconteceu no futebol ao longo de 2023/24.

A temporada de clubes tem uma espécie de ponto final extraoficial no dia 1º de junho, com a final da Liga dos Campeões da Europa, entre Borussia Dortmund e Real, no estádio de Wembley (Londres).