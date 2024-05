City de Guardiola busca taça para ser maior time da história da Inglaterra

E, agora, o City depende apenas das suas próprias forças para ser o primeiro clube a romper essa marca histórica.

'Era Guardiola'

No comando do City desde 2016, Pep Guardiola transformou seu time em uma força quase imbatível nos campeonatos de pontos corridos.

Com o catalão no banco de reservas, a equipe do uniforme azul celeste ganhou nada menos que cinco das sete edições de Premier League que disputou -também foi campeão em 2018 e 2019.

O City só não foi campeão com Guardiola na primeira temporada da parceria (ficou atrás do campeão Chelsea e do Tottenham) e em 2020, quando foi superado pelo Liverpool e terminou como vice.

O favorito ao título desta temporada é também o recordista de pontos (100) e também o dono do melhor ataque (106) de uma única edição do Inglês. As duas marcas foram estabelecidas na campanha vitoriosa de 2018, o primeiro título conquistado sob ordens do catalão.