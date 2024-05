Ex-SPFC brilha na Inglaterra e vira reforço 'quase certo' na Premier League

Um dos principais destaques individuais da segunda divisão do Campeonato Inglês, o meia Gabriel Sara está de olho em uma promoção para a Premier League... com ou sem o seu time.

O ex-jogador do São Paulo é a principal arma do Norwich para vencer a repescagem da Championship e assim conseguir o acesso para a elite na próxima temporada — joga hoje contra o Leeds United, fora de casa, no confronto de volta das semifinais do playoff decisivo.

Mas, mesmo que o clube que o brasileiro defende desde 2022 falhe na missão de chegar ao topo do futebol da Inglaterra, o dono da camisa 17 tem boas chances de dar as caras na Premier League depois das férias de julho.