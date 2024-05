Jesus é o maior artilheiro brasileiro em atividade na Europa; veja o top 10

Quem mais se aproxima da marca de Jesus é Arthur Cabral, do Benfica, que já tem 95 tentos marcados em solo europeu. Finalista da Liga dos Campeões com o Real Madrid e candidato aos prêmios de melhor jogador do mundo na temporada, Vinícius Jr. completa o pódio, com 82 gols.

Fase não é das melhores

Apesar de ser o artilheiro número um do Brasil no Velho Continente, o camisa 9 do Arsenal está longe de viver seus melhores dias.

Em 2023/24, Jesus visitou as redes em apenas oito oportunidades, sua pior marca anual desde que cruzou o Oceano Atlântico. Além disso, também perdeu a titularidade para o alemão Kai Havertz, quem nem é centroavante de origem.

Por conta do baixo desempenho, o brasileiro virou candidato a ser negociado pelos Gunners na próxima janela de transferências. Por enquanto, o técnico Mikel Arteta tem negado os rumores de uma possível saída.

Fim do jejum?

O Arsenal pode encerrar neste domingo um incômodo jejum de 20 anos sem conquistar o título inglês. Mas, para isso, terá de torcer contra o Manchester City.