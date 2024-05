Inter, Arsenal, Juventus: relembre o último campeão invicto de cada país

A última vez que a Alemanha teve um campeão invicto foi na temporada 1942/43. Na ocasião, o Dresdner passou por 23 partidas sem ser derrotado, 18 delas foram válidas por um torneio regional que valia como fase classificatória e as cinco restantes em um mata-mata que reunia os melhores times do país.

E quais são os campeões invictos mais recentes das outras principais ligas nacionais do planeta? O "Blog do Rafael Reis" relembra esses times que entraram para a história por não terem sentido o sabor amargo das derrotas.

INGLATERRA: Arsenal (2003/24). Curiosamente, esse foi o último título nacional conquistado pelos Gunners, que disputam o troféu da Premier League nesta temporada com o Manchester City. O time que acumulou 26 vitórias e 12 empates tinha como principal destaque o atacante francês Thierry Henry, autor de 30 gols na campanha e artilheiro do campeonato.

ESPANHA: Real Madrid (1931/32). O clube mais poderoso da história do futebol já foi campeão invicto, mas já faz quase um século. O Real Madrid que ganhou o Espanhol sem perder nenhum jogo foi a campo apenas 18 vezes e teve quase o mesmo número de vitórias (dez) e empates (oito).

ITÁLIA: Juventus (2011/12). Após ser rebaixada à segunda divisão por participar de um esquema de corrupção de árbitros, a Velha Senhora voltou ao rol das campeãs italianas de forma incontestável. O primeiro título nacional depois da punição foi conquistado com 23 vitórias, 15 empates e uma defesa das mais difíceis de serem vazadas (sofreu só 20 gols em 38 rodadas).

BRASIL: Internacional (1979). Na década de 1970, o Internacional conquistou todos os seus três títulos brasileiros. E o terceiro deles foi o mais especial. Paulo Roberto Falcão, Mauro Galvão e Mário Sérgio lideraram o time em uma campanha perfeita de 23 partidas, encerrada com duas vitórias sobre o Vasco na final (2 a 0, no Maracanã, e 2 a 1, no Beira-Rio).