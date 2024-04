São Paulo: Zubeldía virou técnico aos 27 anos e é recordista na Argentina

Por que Zubeldía começou tão cedo?

No fim da década de 1990, Zubeldía era um dos mais promissores meias do futebol argentino, tanto que estreou como profissional no Lanús aos 17 anos e foi convocado para os Mundiais sub-17 de 1997 e sub-20 de 1999.

Pouco antes da Copa do Mundo de juniores, o então jovem jogador sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo. Ele ainda não sabia, mas aquele era o começo do fim da sua carreira nos gramados.

Zubeldía ainda atuou durante mais cinco temporadas pelo clube que o revelou, mas sempre convivendo com dores. Diagnosticado com uma osteocondrite dissecante, resolveu se aposentar aos 23 anos e com menos de 60 partidas no currículo.

A partir daí, ele começou a se preparar para a nova carreira de técnico. E, como já era alguém do próprio clube, conhecido do elenco e querido pelos funcionários, não demorou muito para receber uma oportunidade.

Em julho de 2008, a diretoria do Lanús resolveu apostar no seu antigo (e ainda jovem) jogador. E não se arrependeu da escolha.