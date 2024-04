Reforço do Palmeiras recusou salário de R$ 2,4 mi para continuar na Itália

Para retornar ao futebol brasileiro depois de 11 temporadas jogando na Europa e vestir a camisa do Palmeiras, Felipe Anderson abriu mão de uma proposta salarial equivalente a R$ 2,4 milhões mensais.

O "Blog do Rafael Reis" apurou que o meia-atacante tinha uma oferta na casa de 5,6 milhões de euros de rendimento anual para renovar até 2029 com a Lazio, clube que defendeu durante oito temporadas e em mais de 310 partidas.

O próprio diretor esportivo do clube italiano, Angelo Fabiani, já havia afirmado em entrevista coletiva que o brasileiro perdera dinheiro ao recusar permanecer jogando em Roma para assinar com o Palmeiras. Os valores, no entanto, ainda não haviam sido divulgados.