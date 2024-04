De saída do United, Casemiro pode retornar ao Brasil? Entenda as chances

Mesmo sem intenção de continuar com Casemiro, o United não pretende simplesmente liberar gratuitamente seu camisa 18, que tem contrato válido por mais duas temporadas.

A ideia é negociar os direitos econômicos do volante e assim recuperar pelo menos parte dos 70,7 milhões de euros (R$ 395,2 milhões) que foram investidos dois anos atrás na sua contratação.

Além disso, Casemiro é um dos jogadores mais bem pagos do futebol inglês e ganhar 21,3 milhões de euros (R$ 119,3 milhões) por temporada. Por conta do vínculo ainda em andamento com o United, tem um dinheirão para receber até 2026 e não abrirá mão dele por "qualquer proposta".

O tamanho da crise

Sem vencer há quatro jogos, o United já saiu até da zona de classificação para as competições europeias da próxima temporada. No momento, a equipe de Casemiro ocupa a sétima colocação do Inglês, com 50 pontos.

Isso significa que os Red Devils estão 13 pontos atrás do dono da última vaga para a Liga dos Campeões (Aston Villa), a 10 do Tottenham, que está se classificando para a Liga Europa, e com a mesma pontuação do Newcastle, hoje dono de um passaporte para a Conference (levam desvantagem nos critérios de desempate).