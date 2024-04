Perto da Euro, Espanha ganha dor de cabeça com triângulo amoroso na seleção

Namoro no começo

Sira e Le Normand ainda não oficializariam que são um casal. Mas, de acordo com o programa "Socialité", da TV espanhola Telecinco, foram flagrados de "forma carinhosa" em San Sebastián, cidade onde o zagueiro vive.

Na semana passada, o defensor também foi visto levando a filha de Luis Enrique ao aeroporto para pegar um voo em direção a Paris para assistir a primeira parte do confronto entre o time treinado por seu pai e o Barça (do ex-namorado), pelas quartas da Liga dos Campeões da Europa -o PSG acabou vencendo o mata-mata e avançando para as semifinais.

O relacionamento de Sira com Ferrán Torres terminou em maio do ano passado. Eles ficaram famosos como casal durante a Copa do Mundo do Qatar-2022. Na época, Luis Enrique treinava a Espanha e tinha o então genro como opção para o ataque -Le Normand ainda não era convocado na época.

Triângulo deu ruim na Bélgica

O último Mundial foi marcado por um racha no elenco da Bélgica que teve, como uma de suas principais causas, um triângulo amoroso envolvendo dois dos principais jogadores da seleção, o goleiro Thibaut Courtois (Real Madrid) e o meia Kevin de Bruyne (Manchester City).