Google e Liverpool criam IA para começar a substituir técnico de futebol

'Mestre dos escanteios'

Por enquanto, a atuação dessa ferramenta de inteligência artificial está concentrada especialmente na sugestão do melhor posicionamento possível para os jogadores (de ataque e defesa) nas cobranças de escanteio.

Classificação e jogos Inglês

Durante os três anos de parceria com o Liverpool, o TacticAI analisou 7.176 tiros de canto de jogos da Premier League inglesa para desenvolver as táticas que foram posteriormente apresentadas e aprovadas a profissionais do clube inglês.

Após ser abastecida com esses dados, a inteligência artificial passou a fazer sugestões de onde cada atleta deveria ficar durante cobranças de escanteio em diferentes cenários (time com vantagem no placar, precisando segurar resultado e etc).

Em 90% das apresentações, um corpo técnico formado por especialistas do Liverpool (três cientistas de dados, um analista de vídeo e um treinador assistente), consideraram que os posicionamentos apontados pelo robô eram melhores do que o que eles pensado para aquela situação.

Revolução a caminho

"Do ponto de vista da inteligência artificial, o que é interessante é o quanto o futebol é um jogo muito dinâmico, com muitos fatores normalmente ignorados que acabam tendo influência direta no resultado final. Por isso, ele é desafiador", afirmou Petar Velickovic, um dos responsáveis pelo estudo, em entrevista ao jornal "Financial Times".