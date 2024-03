Valor de fiança é menor que 2 meses do salário de Daniel Alves no auge

Em janeiro, com dinheiro doado pelo pai de Neymar, o ex-lateral pagou 150 mil euros (R$ 814,5 mil) para ter benefício a um dispositivo chamado de "atenuante de reparação de dano causado".

Essa espécie de multa é repassada à vítima independentemente do resultado final da ação e, no caso de condenação, como foi o caso do brasileiro, provoca uma redução no tamanho da pena imposta pelo juiz. Ou seja, Daniel Alves pagou para ser condenado por um prazo menor.

Como funciona a liberdade provisória

Se pagar a fiança, Daniel Alves não poderá retornar ao Brasil e nem sair do território da Espanha antes do encerramento do seu caso. Ele terá de entregar seus dois passaportes (brasileiro e espanhol) à Justiça e comparecer semanalmente ao Tribunal Provincial de Barcelona.

O ex-jogador também está proibido de se aproximar da vítima. Ele não pode ficar a menos de um quilômetro de distância da residência, do local de trabalho e de qualquer outro espaço frequentado pela mulher que o acusou de estupro.

Por fim, antes da sentença definitiva, o brasileiro não tem o direito de ter qualquer tipo de comunicação com a vítima: encontros presenciais, conversas telefônicas ou mensagens por aplicativos, redes sociais e outras plataformas digitais.