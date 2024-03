Donos do Liverpool copiam 'modelo City' e estudam compra de time no Brasil

Só que o projeto foi abortado de ampliar o leque futebolístico do grupo foi engavetado e só agora, com o retorno de Edwards, será retomado.

A Fenway é uma das maiores holdings esportivas do mundo e possui time de beisebol (Boston Red Sox) e de hóquei no gelo (Pittsburgh Penguins). Ela também administra as questões comerciais e de marketing ligadas à carreira do astro do basquete LeBron James, quatro vezes campeão da NBA e dono de duas medalhas de ouro olímpicas. O jogador do Los Angeles Lakers é um dos vários acionistas da empresa.

Adeus de Klopp

A temporada 2023/24 é especial para o Liverpool por se tratar da turnê de despedida do técnico Jürgen Klopp. O alemão já anunciou que deixará o comando do time em junho, depois de nove anos trabalhando em Anfield.

E o vitorioso treinador quer dar adeus ao seu trabalho mais longevo levantando pela segunda vez o troféu da Premier League inglesa.

Por enquanto, os Reds ocupam a vice-liderança do campeonato nacional mais badalado do planeta. No entanto, têm os mesmos 64 pontos do Arsenal e só perdem a primeira colocação por conta dos critérios de desempate. Com um ponto a menos que a dupla, o City é o terceiro e também está na briga pelo título.