Haaland é inglês? Entenda como rival do Brasil perdeu o artilheiro do City

Bukayo Saka, Harry Kane e Phil Foden. O ataque titular da Inglaterra, primeira adversária da seleção brasileira sob comando do técnico Dorival Júnior, é dos mais badalados e admirados de todo planeta.

Mas o sistema ofensivo do país onde nasceu o futebol poderia ser ainda mais estrelado. Afinal, Erling Haaland, um dos artilheiros da Liga dos Campeões da Europa nesta temporada e segundo colocado nos prêmios de melhor jogador do mundo do ano passado, só não joga pelo English Team porque não quer.

Muita gente não sabe, mas o centroavante do Manchester City nasceu na Inglaterra e tinha todos os requisitos necessários para vestir as cores do rival deste sábado do Brasil. Mas não foi esse o caminho que ele escolheu. Em vez de assumir a cidadania inglesa nos gramados, o goleador optou por defender a Noruega.