Como Andreas, agora na seleção, se reconstruiu após 'entregar' Libertadores

Volta à Europa

Após a falha na decisão da Libertadores, Andreas ainda teve um semestre de bom futebol no Flamengo. No começo de 2022, ele foi um dos poucos destaques individuais do time que patinava nas mãos de Paulo Sousa.

Classificação e jogos Inglês

Por conta desse bom desempenho, o time carioca sentou para negociar com o Manchester United sobre a possibilidade de estender a permanência do jogador no Brasil após o fim do seu empréstimo.

Só que a diretoria rubro-negra achou que os cerca de 10 milhões de euros (R$ 53,6 milhões) exigidos pelos "Red Devils" pelos direitos econômicos do meia eram um investimento muito pesado para alguém que já estava marcado negativamente na história do clube.

Enquanto o Flamengo deixou passar a oportunidade, o Fulham pagou para ver. Por 9,5 milhões de euros (R$ 51 milhões), praticamente a pedida inicial do United, contratou o brasileiro assim que ele retornou à Europa.

Craque do time

Andreas foi alçado logo de cara ao posto de craque de um time que havia acabado de retornar à Premier League, a primeira divisão do Campeonato Inglês.