Neymar ou Pogba: qual dos dois foi o maior desperdício de talento?

E aí, as comparações com Neymar, outro dos seus contemporâneos que virou símbolo de "talento desperdiçado", acaba sendo inevitável.

Semelhanças

Tanto o craque francês quanto a estrela brasileira despontaram cedo no cenário internacional e logo começaram a ser tratados como candidatos a acumular prêmios de melhor jogador do planeta.

Ambos brilharam demais no começo de suas trajetórias na Europa (Pogba com a camisa da Juventus e Neymar jogando pelo Barcelona) e protagonizaram transferências de proporções históricas no ponto de vista financeiro.

Só que o tempo foi cruel com ambos. Quando chegaram à idade que em tese jogadores profissionais costumam viver seu auge físico e técnico, passaram a acumular problemas físicos e ser bombardeados pela opinião pública pelo jeito desinteressado com que levavam a carreira — displicência dentro de campo no caso do meia e vida incompatível com a de um atleta para o brasileiro.

Por isso, a decadência chegou cedo para os dois. Pogba foi embora do Manchester United pelas portas dos fundos e retornou à Juventus para uma passagem que durou míseros 12 jogos até ser pego no doping. E Neymar se mandou para a Arábia Saudita devido à falta de interesse de clubes importantes em contratá-lo.