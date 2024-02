Estrelas são coisa do passado: além de Oscar, quem ainda joga na China?

Os tempos em que nomes do porte de Carlos Tevez, Javier Mascherano, Ezequiel Lavezzi, Didier Drogba, Nicolas Anelka, Paulinho, Robinho, Renato Augusto e Marouane Fellaini disputavam o Campeonato Chinês ficaram no passado.

Com um rígido teto salarial de 3 milhões de euros (16,1 milhões) anuais para estrangeiros, a Superliga do gigante asiático já não consegue atrair tantos jogadores que passaram por grandes clubes da Europa e construíram fama global.

A temporada 2024 da primeira divisão da China começa amanhã com o brasileiro Oscar, em seu ano de despedida do Shanghai Port, sendo uma espécie de estrela solitária da competição. Mas, além do ex-meia do Chelsea e da seleção, quem ainda joga lá no segundo país mais populoso do planeta?