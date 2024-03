2º melhor da história: Abel ainda é celebrado no primeiro clube que treinou

Quebrando recordes

O hoje vitorioso treinador do Palmeiras já tinha trabalhado à frente das equipes B de Sporting e Braga quando foi promovido a "professor" do elenco adulto do clube bracarense, em abril de 2017.

Em sua primeira temporada completa no mais alto escalão do futebol luso, Abel conseguiu quebrar os recordes de pontos do clube no Campeonato Português (75, que lhe valeu a quarta posição), de gols marcados na soma de todas as competições (101) e também de vitórias conquistadas (33, de um total de 52 jogos).

O treinador permaneceu ainda mais um ano em Braga, mas sem colher os mesmos resultados. Apesar de ter repetido o quarto lugar da temporada anterior, somou oito pontos a menos na liga. Em compensação, chegou até as semifinais da Taça da Liga e Taça de Portugal. No fim da temporada, mudou-se para a Grécia e foi dirigir o PAOK.

Pós-Abel

A marca de melhor campanha bracarense na primeira divisão portuguesa durou até a temporada passada. Em 2022/23, o time alcançou a inédita marca de 78 pontos (três a mais que o recorde de Abel), terminou a liga em terceiro e até se classificou para a Liga dos Campeões.