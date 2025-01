Afastamento pode levar o Flamengo a perder jogadores. Clube não vê problema

Domingo, 26 de janeiro. Às 13 horas uma mensagem chegou aos jornalistas que estão no grupo de WhatsApp por meio do qual o Flamengo passa informações. "Nota à Imprensa. O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Caio Garcia, Carlinhos, Pablo, Thiaguinho e Zé Welington estão autorizados a negociar com outros clubes. Durante esse período, os jogadores treinarão em horários alternativos no Centro de Treinamento George Helal e terão à disposição toda a estrutura do clube".

Afastar jogadores de futebol do grupo, colocá-los para treinar separados dos demais, do elenco, era prática comum no passado. Mas por questões trabalhistas, há algum tempo isso não mais acontece. Avanços nos direitos conquistados pelos atletas forçaram uma mudança na conduta dos clubes, mesmo quando o técnico não pretende mais escalar esse ou aquele. Contudo, o Flamengo emitiu o comunicado acima, que pode ter consequências, segundo advogados especializados na área do direito esportivo.

O clube, por sua vez, afirma não haver problema jurídico. Mas admite que os citados na nota já estão treinando em horário diferentes dos demais, com os auxiliares. Ou seja, eles não estão mais trabalhando no dia a dia com o técnico Filipe Luís, e sim separados do grupo.