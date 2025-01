Bom entretenimento no Morumbis: Corinthians volta a sofrer com o São Paulo

O Corinthians vinha de dez vitórias consecutivas. A última derrota em solo brasileiro havia sido em Brasília, para o São Paulo, no campeonato nacional. Desta vez no Morumbis, viu terminar a série sem derrotas.

Nos 3 a 1 impostos pelo time tricolor, erros defensivos e bonitos gols. Para o time da casa mais compreensível, pelas mudanças sofridas e tentativas de emplacar o quarteto. O rival está coletivamente em estágio mais avançado.

Com Lucas, Calleri, Luciano e Oscar, a equipe de Luís Zubeldia perdeu o meio-campo no primeiro tempo. Rafael salvou o que seria a abertura do placar. Os corintianos dominaram a partir de metade da etapa inicial.