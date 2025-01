VAR: Real Madrid tem mais gols anulados do que Barcelona e Atlético juntos

La Liga, o campeonato espanhol da primeira divisão, conta com o árbitro de vídeo desde a temporada 2018/2019. Levantamento publicado pelo diário As mostra que a cada quinze gols do Real Madrid, um é anulado após participação do VAR. O clube lidera, com folgas, essa estatística.

O time merengue também é o único que teve três tentos não validados na mesma partida após interferência via vídeo. E foi em duas ocasiões, diante de Las Palmas e Elche, em 2021 e 2022. Hoje, o atual líder tem mais gols anulados do que Barcelona e Atlético de Madrid somados.

Se a equipe de Vinícius Júnior sentiu 32 vezes o amargo gosto de ver um tento não valer após o VAR entrar em ação, o Barça soma 13 e os Colchoneros 17, ou seja, juntos têm 30. O Real, que faz exatos 15,2 gols para cada anulado. Assinalou 485 desde a implementação do sistema na Espanha.