São Paulo vence o Guarani, mas vai repetir o quarteto contra o Corinthians?

O São Paulo foi a campo enfrentar o Guarani, rebaixado em 2024 para a Série C do campeonato brasileiro, com o quarteto pedido por parte da torcida. Luís Zubeldia reuniu Lucas, Oscar, Luciano e Calleri entre os titulares. No final, vitória tricolor por 1 a 0.

Alisson, autor do passe para o único gol, era um dos volantes, ao lado de Pablo Maia. Dupla que precisa muito da colaboração do quarteto à sua frente no momento em que a bola é do adversário.

O Guarani até finalizou mais no primeiro tempo (7 contra 5). Mas foram do São Paulo as melhores oportunidades, como a do gol, Luciano abriu o placar logo aos quatro minutos.