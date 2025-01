Entre Lorran e Neymar, BAP terá que decidir se ressuscita o velho Flamengo

Vivendo seus últimos meses, ou dias, no Al-Hilal, Neymar volta a ser especulado no Flamengo. O fato de não conseguir sequer entrar em campo é ignorado por quem embarca em tal devaneio.

Vender Lorran a preço de liquidação seria um erro. Ainda mais para um clube que não precisa se desfazer das suas promessas no futebol pela primeira proposta que aparece.

Contratar Neymar seria voltar às loucuras dos anos 1990 e da "Era" pré-reformulação geral do Flamengo, iniciada há 12 anos. Megalomania que despreza a razão em busca do oba-oba.

BAP chegou à presidência do Flamengo com o discurso do profissionalismo, que já existia, claro, antes de sua chegada ao poder. Mas sua campanha foi assim pautada.

Venderá Lorran baratinho? Como saíram Marcelinho Carioca, Júnior Baiano, Djalminha, Paulo Nunes e outros revelados nos anos 1990 e que brilharam em outros times.

Diante deslumbramento de alguns por um craque, de fato, que não consegue mais jogar e custaria caro, terá que se decidir. Manterá o discurso de 2024 ou embarcará na onda?