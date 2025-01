Neymar soma 443 dias sem jogar após duas lesões. Que jogador os EUA querem?

Depois daquela contusão, o técnico Jorge Jesus imaginava que o afastamento seria de aproximadamente duas semanas. Já se passaram dez!

Ele retornou aos campos 15 dias antes de voltar a se lesionar, em 21 de outubro, nos 5 a 4 sobre o Al-Ain. Naquele cotejo, substituiu Al-Dawsari aos 32 minutos da etapa final.

Sua última peleja antes de se machucar seriamente foi pela seleção brasileira, contra o Uruguai. Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e foi substituído por Richarlison.

Do dia 17 de outubro, quando se contundiu em Montevidéu, até reaparecer foram 370 dias. E já são mais 73 sem atuar. As duas lesões representam 443 dias sem estar à disposição de Jesus.

Agora tem seu nome especulado no futebol dos Estados Unidos. O contrato do brasileiro com a equipe saudita termina no final de junho. Resta saber que atleta é esse que desejariam contratar.

Hoje, sem atuar há tanto tempo, mais do que nunca Neymar é um jogador imaginário. As pessoas apenas apenas imaginam que ele possa fazer em campo. Será capaz? Ninguém sabe.