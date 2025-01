Barcelona, de Raphinha, está goleando o Real Madrid por 9 a 2 na temporada

Com esse par de triunfos sobre os merengues, o Barça interrompeu uma série de quatro vitórias seguidas do Real no Superclássico. Inclusive nos três encontros da temporada passada, com 13 a 4 no placar agregado.

As estatísticas do SofaScore mostram que o Barcelona criou 12 grandes chances nesses dois jogos em 2024/2025, levando apenas 3,2 finalizações para assinalar um tento. Já para levar um, o Madrid precisa arrematar 14 vezes!

Um duelo marcado por ciclos e que tem sido totalmente favorável ao time catalão desde o final de 2024. Placares elásticos com a assinatura de Raphinha, jogando mais livre pelo ataque e como nunca.

