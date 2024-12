Boto dirá em coletiva que Flamengo comunicou a não renovação de David Luiz

O novo diretor de futebol do Flamengo, José Boto, dará entrevista coletiva nesta segunda-feira, às 13 horas, no Ninho do Urubu. O português dirá que o clube comunicou a não renovação contratual de David Luiz para 2025.

No sábado o zagueiro participou do Jogo das Estrelas, organizando por Zico; e conversou com jornalistas. Ele disse que soube pelo Instagram que não permaneceria no clube na próxima temporada.

A versão rubro-negra é de que o clube fez a comunicação na manhã do dia 22, deixando claro que David Luiz não teria contrato renovado para o ano que vai começar. Ele chegou ao clube em meados de 2021.