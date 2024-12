Atacante sueco deixa Haaland para trás em duelo nórdico na Premier League

Na temporada passada, também atuando com a camisa da Suécia, Isak fez 31 gols em 50 jogos. Foi a melhor marca da carreira do atacante revelado no AIK Solna e que também defendeu o Borussia Dortmund, na Alemanha, e o Willem II na Holanda.

Haaland x Isak é duelo nórdico Noruega x Suécia na @premierleague

Em meio à má fase do Manchester City, Haaland, que tem 18 gols em 25 partidas na temporada, fez apenas um nas sete últimas pela Premier League. E ainda perdeu o pênalti que poderia ter dado a vitória sobre o Everton (terminou 1 a 1), na quinta-feira.

Pelas estatísticas do SofaScore, no campeonato inglês ambos têm média de 0,7 gols por jogo, Haaland perdeu 14 grandes chances, Isak oito. O sueco tem quatro assistências contra uma do norueguês, levando maior também em grandes chances criadas, sete contra duas.

Haaland tem 13 gols, Isak 11, mas ele marca um a cada 124,5 minutos, enquanto o jogador do Newcastle tem um tento a 117,3. Um duelo interessante entre os dois representantes de países nórdicos na principal e mais disputada liga do planeta.

