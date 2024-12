Melhor que Abel Ferreira? Vitor Pereira começa muito bem na Premier League

Vitor Pereira deixou o Al-Shabab, da Arábia Saudita, e no dia 19 foi anunciado como novo técnico do Wolverhampton, da Inglaterra, então enterrado nas últimas posições. Pois é. Nesta quinta-feira, no boxing day, seu time obteve a segunda vitória consecutiva em dois jogos com o comando do português, saindo da zona de rebaixamento para a segunda divisão ao apito final.

Antes de sua chegada, os Wolves vinham de quatro derrotas seguidas. O treinador estreou fora de casa, vencendo o Leicester City, um adversário direto na luta para não cair, por 3 a 0, com todos os gols marcados no primeiro tempo. Agora, em casa, bateu o Manchester United por 2 a 0. Em ambas as partidas os brasileiros André, João Gomes e Matheus Cunha foram titulares.

Não se sabe o que irá acontecer com o Wolverhampton, se escapará do rebaixamento. Vitor Pereira será capaz de manter o nível de atuações ou essas primeiras pelejas serão apenas "fogo de palha"? Fato é que o português não é um técnico ruim, como muitos no Brasil afirmam. Se é melhor do que Abel, pouco importa, até porque só ele chegou à Premier League até agora. Mais jovem, o palmeirense terá tempo para igualar o feito.

