Venda de Paulinho ao Palmeiras é negócio bem lucrativo, tipico de uma SAF

Com a perspectiva de um período de disputas menos pesadas e elenco caro, natural que o objetivo seja rejuvenescer o grupo e trabalhar com um orçamento menor. E a proposta palmeirense é realmente boa.

Um dos caminhos para os atleticanos poderá ser o de investir em jogadores mais jovens. Aqueles que poderão dar retorno técnico e, mais adiante, financeiro. Fato e que a SAF vive uma nova fase.

Além disso, a oferta do Palmeiras pelo Paulinho chegou de maneira surpreendente em Belo Horizonte: 18 milhões de euros (mais de R$ 113 milhões), mais Patrick e Gabriel Menino.

O jogador veio do clube alemão há dois anos, por empréstimo, assinando em definitivo após esse período, que coincidiu com o fim de seu compromisso com o Bayer. O lucro da SAF, portanto, é grande!

E as SAFs nada mais são do que sociedades anônimas do futebol, portanto, empresas. E companhias visam lucro, obviamente. Essa é uma realidade com a qual os torcedores devem se habituar.

