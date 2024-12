O mundo maravilhoso das SAFs: Atlético Mineiro não cansa de passar vergonha

A diretoria atleticana estaria na bronca pela não marcação de dois pênaltis, ambos no segundo tempo. Isso depois de a equipe atuar por 89 minutos com um homem a mais e ter sido incapaz de sequer empatar com os botafoguenses.

Depois de décadas reclamando de um árbitro e alimentando uma narrativa de vitimização que passa de geração para geração, o Atlético Mineiro SAF mandou essa. Realmente há quem não se canse de passar vergonha no futebol. Que constrangedor.

