Sem pipoca, Botafogo pode ter levado o Palmeiras à 8ª 'eliminação' em casa

Se conseguir, poderemos dizer que os palmeirenses chegarão à oitava "eliminação" seguida em casa. Pois esse seria o cotejo "decisivo", e em Copa do Brasil e Libertadores o bicampeão do Brasil já acumula sete desclassificações consecutivas no Allianz Parque nos últimos anos.

Mas antes, sábado, o Botafogo decidirá a Copa Libertadores contra o Atlético Mineiro, em Buenos Aires. E viajará em alta novamente, ou seja, a vitória sobre o Palmeiras tem efeito importante e positivo nas duas competições. Só não pode mais pipocar.

