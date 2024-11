Destaques do Botafogo precisam dar uma resposta em campo contra o Palmeiras

O Botafogo desperdiçou pontos contra Criciúma, Cuiabá e Vitória, times que disputam o campeonato brasaileiro com o objetivo de não cair. Oponentes que um candidato ao título tem que derrotar.

E não derrotou o Atlético, com um homem a menos por 50 minutos, em Minas Gerais, sem torcida e longe do estádio atleticano, interditado. Para piorar, reações tensas e confusão na saída do campo.

No total foram oito pontos perdidos em jogos nos quais o favoritismo era botafoguense. E que estão custando caro. Almada, Luiz Henrique, Ígor Jesus e Savarino terão que jogar muito em São Paulo.

E repetir a dose sábado, na final da Libertadores, novamente diante do Atlético MIneiro, em Buenos Aires. Na semana do tudo ou nada, os principais jogadores têm que se apresentar.

