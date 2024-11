Eram 5 torcedores do Racing para cada cruzeirense: Brasil, país do futebol?

Dois anos antes, na decisão da Sul-americana, o Colón, hoje na segunda divisão argentina, levou cerca de 40 mil hinchas a Assunção. O Independiente Del Valle foi campeão, mas o clube de Santa Fé chamou a atenção de todos com aquela imensa presença humana.

Em 2022, o São Paulo, com a terceira mais numerosa torcida do Brasil, também passou longe de lotar seu espaço no estádio de Córdoba, onde foi disputada mais uma final da "Sula". O título, de novo, ficou com o Independiente Del Valle, que tem poucos fãs no Equador.

Nos dias que antecederam Racing 3 x 1 Cruzeiro, teve torcedor vendendo carro para ir ao Paraguai, pegando dinheiro emprestado e houve até quem fosse a pé e pegando carona. Tudo isso foi registrado nas redes sociais e pela imprensa do país, que cansou de entrevistar esses personagens.

Algo que independe de condição econômica, afinal, é de conhecimento geral que há mais brasileiros do que argentinos com poder aquisitivo para bancar tais deslocamentos. Os hermanos claramente fazem mais esforço e se empenham para marcar presença ao lado de seus times.

Realmente os argentinos claramente parecem amar mais seus times, incondicionalmente, a ponto de fazerem de tudo para acompanhá-los. Em meio a tudo isso, fica a pergunta: por que ainda há quem insista em se referir ao Brasil como "país do futebol"?