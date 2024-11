Brasileirão: Palmeiras já teve chances de ultrapassar o Botafogo. E falhou

O empate do Botafogo com o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, com desfalques de lado a lado e sem torcida no Estádio Independência, colocou o campeonato brasileiro ainda mais e disputa. O time local atuou com menos um desde os 40 minutos de partida e o líder não conseguiu a vitória.

Antes, em Salvador, o Palmeiras jogou mal, mas venceu o time mais arame liso do país, o Bahia. Um triunfo por 2 a 1 com a equipe baiana perdendo gols e mais gols, confirmando que é capaz de dominar partidas, mas sofre demais para marcar. Três pontos na conta.

A combinação dos dois resultados fez a diferença entre líder e vice-líder cair para dois pontos. Isso significa que os palmeirenses poderão assumir a primeira colocação no confronto direto com os botafoguenses, terça-feira, no Allianz Parque, desde que derrotem o Atlético, sábado, em Goiânia.