Inter impôs ao Vasco a 3ª derrota seguida, com 7 gols sofridos e 0 marcado

Depois que o placar foi aberto, mesmo com muito tempo pela frente, o time carioca nada criou. A bola até sobrou diante de Philippe Coutinho, já nos minutos finais, mas quando ele ajeitou para arrematar, ficou tarde demais.

A equipe de Rafael Paiva não cria, não sai jogando com qualidade, não consegue explorar o seu goleador, Vegetti, um isolado centroavante correndo em meio aos defensores do Internacional. Já do lado colorado, o cenário é inverso.

Desde a chegada de Roger Machado a equipe só cresce. É, destacadamente, dona da melhor campanha do segundo turno, com 34 pontos, contra 31 do Palmeiras, 30 do Fortaleza e 29 do Botafogo. Tem a mesma pontuação do Flamengo no geral, 62.

O time de São Januário perdeu a terceira partida consecutiva, sofrendo sete gols e não marcando uma vez sequer. Já os colorados, venceram as três últimas, fizeram cinco e não foram vazados. Resultado normal.

