São Paulo gasta mais do que um 'Pedro' por ano em juros e apertará o cinto

O fundo vai adquirir recebíveis a partir de direitos de transmissão, patrocínios, naming rights, etc. Vai captar recursos que serão utilizados para reestruturar o endividamento bancário. O mecanismo, funcionando a contento, gerará menos juros e ampliará o prazo para pagamento da dívida.

Com ele, espera-se que consiga captar mais clientes, investidores profissionais. "Todo mundo que olha no mercado verá CDI, mais 5%, que é um bom rendimento, um produto atraente", destaca o superintendente.

Por intermédio do projeto, juntamente com a Outfield, o São Paulo também espera entrar no mercado de capitais, ou seja, colocar as garantias dentro do fundo, mostrando que o clube oferece um investimento seguro. "É um projeto inédito no futebol brasileiro, com fundo dedicado", ressalta.

O fundo é para quatro anos e meio, e a ideia, reduzir drasticamente a despesas financeiras, de juros, em torno de 70%. Apesar do primeiro aporte, o clube pensa mesmo no que virá a partir de 2025, com reeducação interna e treinamentos que preparem seu pessoal para uma nova mentalidade.

"Estamos quebrando uma cultura e enfrentando desafios internos. Só de redução de hora extra no último mês chegamos a 80%. Ações diversas vão reverter em economia para o clube. Dentro do planejado. Com o pensamento equivocado, gastava-se o que não tínhamos", admite.

Mas o que espera o torcedor? "O São Paulo já tem uma linha elevada de gastos. Nosso time é competitivo, mas teremos que ser criativos para nos reforçarmos pontualmente, usar bem a base. Afinal, investe-se muito no CT de Cotia. Em um ano e meio, esperamos destravar recursos", estima.