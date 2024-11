Após as enchentes, Inter recupera time, CT e lidera returno do Brasileirão

São 13 jogos de invencibilidade e a maior reação de uma equipe na Série A em 2024. Ao todo nove vitórias e quatro empates, com a melhor campanha do returno (28 pontos) e a quinta colocação no campeonato brasileiro (o time era apenas o oitavo no primeiro turno da Série A).

O Internacional e seu CT, depois da enchente e após a reforma.

Ricardo Duarte e Daniel Marenco pic.twitter.com/c1sRO6UPU8 -- Mauro Cezar (@maurocezar) November 8, 2024

Foram 115 dias do Internacional sem o seu centro de treinamento. As enchentes no Rio Grande do Sul criaram enormes dificuldades para o clube, que en fim teve o retorno dos seus atletas CT Parque Gigante reformado e com infraestrutura melhorada.