Gabriel ressuscita Gabigol, mas Flamengo perde a chance de liquidar o duelo

As escolhas de Filipe Luís foram ousadas. O jovem treinador colocou em campo um Flamengo com três atacantes e insistiu em Gabriel Barbosa, apesar as fracas atuações do camisa 99 nas seguidas oportunidades que vinha recebendo.

Mas em campo tudo funcionou bem. O time rubro-negro se impôs sobre o Atlético Mineiro, neutralizou a dupla ofensiva Paulinho-Hulk na maior parte do tempo e construiu a jogada do primeiro gol com bela particiação coletiva.

Que teve Gabriel Barbosa entre os que levaram a bola até as redes do Galo. Do tremendo passe de Gerson a Wesley, que conduziu até as imediações da área adversária para Michael. Veio o chute de Gabriel, a defesa de Everson e o gol de Arrascaeta no rebote do goleiro.