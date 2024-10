Trocar Gabigol por Yuri Alberto seria um absurdo? Para quem?

Nos primeiros dias do ano, o noticiário esportivo foi ocupado pelo suposto interesse do Corinthians em Gabigol. "Acabou a farra ", disse um dirigente, prevendo o fim do domínio dos rivais.

Mas como o endividado clube paulista poderia tirar o ídolo do Flamengo, independentemente de sua pífia temporada em 2023? Era o debate insistente com os jogadores em férias no futebol brasileiro.

"Uma das possibilidades seria o Corinthians oferecer um jogador. Alguém como Yuri Alberto", me atrevi sugerir em um programa da Jovem Pan Esportes, em 3 de janeiro.